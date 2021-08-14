Полквартала загорелось в центре Оренбурга

В историческом центре Оренбурга загорелось несколько домов. Возгорание началось с нежилой постройки и перекинулось на соседние строения. Местные жители поделились кадрами с полыхающими домами в социальных сетях.

«Почти полквартала горит», — сообщила местная жительница, заснявшая видео.

На кадрах можно заметить, что горят несколько домов. Пожарных на месте нет.

Пожар начался около 15:00. В региональном МЧС сообщили, что в субботу дежурным поступило сообщение о возгорании нежилого дома в Почтовом переулке. В тушении задействовали 19 единиц техники и 44 сотрудника.

По данным РЕН ТВ, в результате огонь охватил четыре дома, два из которых жилые. Пламя распространилось на площадь 1000 квадратных метров. Пожару присвоили повышенный ранг опасности.

Источник: Telegram-канал «Типичный Оренбург»

На место пожара прибыли первый вице-губернатор региона Сергей Балыкин и замглавы Оренбурга Сергей Салмин, сообщил сайт Orenburg.media. Власти составляют списки пострадавших, сегодня им предоставят временное жилье. По словам местных жителей, в одном из домов проживала неходячая бабушка.

Также в субботу в Оренбургской области два человека погибли при пожаре, который произошел в жилом доме в поселке Теренсай Адамовского района.