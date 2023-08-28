Происшествия 28 августа 2023, 18:45 Полковника СБУ нашли мертвым в его рабочем кабинете в Киеве «Страна.ua»: полковник СБУ покончил с собой на рабочем месте в Киеве РИА «Новости»

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Заместитель начальника управления спецсвязи СБУ полковник Дмитрий Бакаев покончил с собой на рабочем месте в Киеве. Причиной смерти стали действия руководства, сообщило украинское издание «Страна.ua» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

В статье указали, что рядом с телом сотрудника СБУ нашли пистолет Макарова — его табельное оружие и предсмертную записку в формате рапорта, адресованного главе СБУ Василию Малюку.

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В своей смерти Бакаев попросил винить исключительно собственное руководство «за предвзятое отношение и постоянное унижение чести и достоинства».

Следователи начали устанавливать мотивы самоубийства и допросили несколько сотрудников Службы безопасности Украины.

В феврале текущего года число небоевых потерь, связанных с суицидом, среди военнослужащих ВСУ увеличилось на 25%, заявил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, моральный дух армии Украины продолжил падать.