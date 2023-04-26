Происшествия 26 апреля 2023, 12:16 Полицию вызвали к Мосгорсуду из-за падения неопознанного дрона Telegram-канал «112»: неопознанный квадрокоптер упал на территории Мосгорсуда РИА «Новости»

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Неопознанный квадрокоптер рухнул на территории Московского городского суда. Об этом написал Telegram-канал «112».

По данным авторов канала, падающий дрон заметила дежурившая на посту охраны женщина. Это произошло за 15 минут до завершения рабочего дня судей.

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После падения квадрокоптера она тут же вызвала полицию. Правоохранители оперативно прибыли к зданию суда.

Рухнувший дрон оказался аппаратом размером 15×15 сантиметров. Посторонних предметов или опознавательных знаков на летающем устройстве не было.

Хотя квадрокоптер не представлял угрозы, его хозяина разыскивают. Запуски дронов над режимными объектами запрещены законом.

Ранее три упавших дрона с камерами нашли в разных округах Подмосковья. Ни на одном из квадрокоптеров не обнаружили опознавательных знаков.