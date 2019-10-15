Полицию вызвали к детсаду в Москве из-за подозрительного предмета
О находке в районе дома № 27 на проспекте Буденного «360» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.
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«Был обнаружен бесхозный предмет. Нашими специалистами обследован. Никакой общественной опасности не представляет», — подчеркнули в ведомстве.
В МВД не подтвердили проведение эвакуации в детском саду, но и не стали опровергать появившуюся в СМИ информацию.
«Администрация сама принимает решение (об эвакуации — прим. ред.)», — пояснили полицейские.
Ранее стало известно, что из детсада на востоке Москвы вывели детей из-за найденного рядом со зданием предмета, похожего на взрывное устройство. Якобы речь шла о муляже гранаты. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о 100 эвакуированных.
Уточнялось, что территорию сада оцепили, а его воспитанников разместили в соседнем здании.