Полицию вызвали к детсаду в Москве из-за подозрительного предмета

Недалеко от одного из московских детских садов нашли бесхозный предмет. Он неопасен, однако дошкольное учреждение все-таки решили эвакуировать.

О находке в районе дома № 27 на проспекте Буденного «360» рассказали в пресс-службе столичного ГУ МВД.

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«Был обнаружен бесхозный предмет. Нашими специалистами обследован. Никакой общественной опасности не представляет», — подчеркнули в ведомстве.

В МВД не подтвердили проведение эвакуации в детском саду, но и не стали опровергать появившуюся в СМИ информацию.

«Администрация сама принимает решение (об эвакуации — прим. ред.)», — пояснили полицейские.

Ранее стало известно, что из детсада на востоке Москвы вывели детей из-за найденного рядом со зданием предмета, похожего на взрывное устройство. Якобы речь шла о муляже гранаты. «Интерфакс» со ссылкой на источник сообщил о 100 эвакуированных.

Уточнялось, что территорию сада оцепили, а его воспитанников разместили в соседнем здании.