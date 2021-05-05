Полиция завела уголовное дело на электросварщика, устроившего стрельбу

Правоохранители завели уголовное дело после потасовки электросварщика из Вырицы и безработного из Пушкина. Конфликт, который начался словесно, перешел в потасовку с применением оружия. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник».

Конфликтная ситуация произошла около месяца назад неподалеку от дома 4 по Оредежской улице в поселке Вырица, сообщила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

«В результате инцидента 35-летний мужчина произвел четыре выстрела вверх из принадлежащего ему травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся», — объяснили в пресс-службе ведомства.

Мужчину, в которого стреляли, госпитализировали. Человека, который использовал травматическое оружие, задержали 3 мая по месту проживания. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.