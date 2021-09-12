Полиция завела дело о краже олимпийских медалей у теннисистки Весниной

По факту кражи медалей из дома олимпийской чемпионки по теннису Елены Весниной в Истре возбуждено уголовное дело. Об этом в пресс-службе главка МВД по Московской области сообщили ТАСС.

Полиция завела дело по статье «Кража». Сумму ущерба еще не установили. Правоохранители пока выясняют, сколько человек участвовали в ограблении. Начаты следственные действия, проводятся оперативно-розыскные мероприятия.

Чемпионка Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и серебряный призер летних Игр в Токио 2020 года Елена Веснина ранее рассказала, что грабители пробрались к ней в дом в Подмосковье и среди прочего украли обе олимпийские медали. Они были в сумке, которая лежала на виду. Воры взломали и ее сейф, украли из него все драгоценности. Забрали и перстень, полученный за Олимпиаду в Рио.

Веснина сообщала, что ее ограбили накануне вечером, пока ее с мужем не было дома. Спортсменка отмечала, что в доме есть сигнализация, но перед уходом они забыли ее включить. Теннисистка сразу же обратилась с заявлением в полицию.