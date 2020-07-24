Полиция запретила поездам метро останавливаться на станции «Новокузнецкая»

В официальном Twitter-аккаунте Московского метрополитена появилось сообщение о том, что полиция потребовала поезда не останавливаться на станции «Новокузнецкая» Замоскворецкой линии. В СМИ говорится о неизвестном предмете на платформе.

Корреспондент радио «Говорит Москва» сообщает, что на входе у станции дежурят полицейские и пожарные. По данным агентства РИА «Новости», экстренные службы на платформе станции нашли брошенную сумку. Служебная собака среагировала на содержимое.

Ранее пресс-служба Московского метрополитена сообщила о том, что четыре станции Сокольнической линии метро закроют до 27 июля: это будут «Прокшино», «Филатов Луг», «Ольховая» и «Коммунарка». Вход на станции будет заблокирован 24 июля, в 23:00. На путях будут проводиться ремонтные работы, которые закончатся в 05:30 в понедельник, 27 июля. До «Коммунарки» пустят бесплатный автобус.

Вагоны метро оборудуют новыми видеокамерами с функцией распознавания лица. На это метрополитен планирует направить 1,4 миллиарда рублей. Специальное оборудование установят в 1,5 тысячи вагонах.