Происшествия 02 января 2024, 00:04 Полиция заинтересовалась таксистом-грубияном из Дзержинска МВД изучает случай с таксистом, вышвырнувшим девушку из салона авто в Дзержинске РИА «Новости»

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Мужчина грубо вытащил девушку из машины в городе Дзержинске Нижегородской области. Полиция и следователи выясняют подробности конфликта между таксистом и пассажиркой, сообщила пресс-служба СК РФ.

СК проводит доследственную проверку. Глава ведомства потребовал доклад по данному делу.

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Пока правоохранители установили личность мужчины, который уже находится в отделе полиции. Сотрудники ведомства решают вопрос о привлечении грубияна к административной ответственности. Источник РИА «Новости» в правоохранительных органах сообщил, что таксист — уроженец Узбекистана.

Речь идет о видео, которое распространилось в социальных сетях и СМИ. На нем видно, как таксист вышвырнул девушку из машины. Конфликт начался якобы из-за спора по поводу оплаты, сообщил сайт kp.ru.

В Москве пассажир такси пожаловался на грабеж со стороны водителя. По словам мужчины, перевозчик украл у него 170 тысяч рублей. Полиция возбудила против таксиста уголовное дело о мошенничестве.