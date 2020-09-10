Полиция задержала жителя Пензы, подозреваемого в убийстве пенсионерки

Прибывшие на место правоохранители выяснили, что с недавних пор на чердаке ночевал бездомный мужчина. Менее чем через два часа его нашли на улице Московской. У подозреваемого при себе был рюкзак со следами крови, пишет «Пенза-пресс».

«Сотрудники остановили его и провели досмотр, в ходе которого обнаружили в рюкзаке нож. Полицейские доставили задержанного на место происшествия», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по региону Ольга Евдокимова.

Задержанный объяснил, что решил переночевать в подъезде. Утром его начала будить и прогонять на улицу пожилая женщина. У мужчины завязался конфликт с пенсионеркой. По предварительным данным, он несколько раз ударил ее ножом в левое плечо. Пострадавшая скончалась от кровопотери. Уроженец Кузнецка на время следствия будет находиться под стражей.