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    10 сентября 2020, 13:22

    Полиция задержала жителя Пензы, подозреваемого в убийстве пенсионерки

    Полина Петрова

    Полиция по горячим следам задержала подозреваемого в убийстве 72-летней пенсионерки жителя Пензы. Мужчине предъявили обвинение в совершении преступления, сообщил канал «Экспресс».
    Полиция задержала жителя Пензы, подозреваемого в убийстве пенсионерки

    Прибывшие на место правоохранители выяснили, что с недавних пор на чердаке ночевал бездомный мужчина. Менее чем через два часа его нашли на улице Московской. У подозреваемого при себе был рюкзак со следами крови, пишет «Пенза-пресс».

    «Сотрудники остановили его и провели досмотр, в ходе которого обнаружили в рюкзаке нож. Полицейские доставили задержанного на место происшествия», — рассказала начальник отдела информации и общественных связей УМВД РФ по региону Ольга Евдокимова.

    Задержанный объяснил, что решил переночевать в подъезде. Утром его начала будить и прогонять на улицу пожилая женщина. У мужчины завязался конфликт с пенсионеркой. По предварительным данным, он несколько раз ударил ее ножом в левое плечо. Пострадавшая скончалась от кровопотери. Уроженец Кузнецка на время следствия будет находиться под стражей.

    Новости SMI.FM