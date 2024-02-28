Происшествия 28 февраля 2024, 12:42 Полиция задержала жителя Армавира, который попытался ограбить банк в Краснодарском крае

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В Кисловодске правоохранители задержали странного вора, который попытался ограбить один из банков Белоглинского района, но ушел ни с чем. О случившемся написал «Царьград».

Сообщается, что мужчина зашел в офис одного из банков и начал угрожать ножом всем присутствующим, требуя выдать деньги. Все работники выбежали из банка, а мужчина, так ничего и не получив, покинул учреждение. Затем он решил выехать с территории Краснодарского края.

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Грабителем оказался 46-летний житель Армавира. Теперь ему грозит до 15 лет тюрьмы.