Полиция задержала водителя, который сбил трех пешеходов в Подмосковье

Задержан водитель каршеринга, сбивший трех человек на пешеходном переходе в Люберцах. Об этом в ходе в ходе брифинга для журналистов сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области Татьяна Петрова.

ДТП произошло 11 июля на Октябрьском проспекте. Автомобиль Kia выехал на встречную полосу и сбил трех человек. Среди пострадавших оказались две женщины 1975 и 1976 года рождения, а также 14-летняя девочка.

После госпитализации двое пешеходов скончались, несовершеннолетняя находится на амбулаторном лечении. По словам Петровой, водитель задержан в порядке статьи 91 УПК РФ. Правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поставил на контроль вопрос с помощью для пострадавших в Люберцах. Он призвал полицию разобраться в причинах аварии, чтобы в будущем не допустить подобных инцидентов.