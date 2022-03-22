Полиция задержала водителя, который сбил 17-летнюю студентку в Ленобласти

В Ленинградской области сотрудникам полиции удалось найти водителя, который сбил 17-летнюю студентку возле поселка Вырица и скрылся с места преступления. Об этом написали «Невские новости».

По информации правоохранителей, авария произошла 7 марта на Сиверском шоссе. Студентка первого курса медицинского колледжа переходила дорогу и попала под колеса авто. Врачи боролись за ее жизнь несколько дней, однако спасти пострадавшую так и не удалось.

Заведено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Виновника аварии удалось задержать. Сейчас он находится в изоляторе.