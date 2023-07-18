Происшествия 18 июля 2023, 18:44 Полиция задержала водителя фуры после смертельного ДТП в Новосибирской области

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Смертельное ДТП произошло в Новосибирской области. После аварии сотрудники полиции задержали водителя фуры, по вине которого произошла авария. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры региона.

Авария произошла 18 июля на 1319 км трассы «Иртыш» в Чулымском районе. Рейсовый автобус, в котором находились 18 человек, столкнулся с встречным грузовиком. В результате ДТП погиб четырехлетний ребенок. Двоих человек доставили в больницу. Один пострадавший отказался от госпитализации.

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Против водителя фуры возбудили уголовное дело.