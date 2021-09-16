16 сентября 2021, 20:23
Полиция задержала вандала, который повредил Митридатскую лестницу в Керчи
Задержан вандал, который разбил вазоны на Малой Митридатской лестнице в Керчи. Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.
«Участковые уполномоченные полиции управления МВД России по Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице», — рассказали в ведомстве.
По данным газеты «Новый Севастополь», задержанный и его друзья скинули постамента несколько каменных ваз. Все они были пьяны.
Полиция устанавливает сумму ущерба. Нарушитель сказал, что готов все компенсировать.