Полиция задержала вандала, который повредил Митридатскую лестницу в Керчи

Задержан вандал, который разбил вазоны на Малой Митридатской лестнице в Керчи. Об этом сообщил Крыминформ со ссылкой на пресс-службу МВД по региону.

«Участковые уполномоченные полиции управления МВД России по Керчи задержали местного жителя 1999 года рождения, который сознался в повреждении каменных ваз на Митридатской лестнице», — рассказали в ведомстве.

По данным газеты «Новый Севастополь», задержанный и его друзья скинули постамента несколько каменных ваз. Все они были пьяны.

Полиция устанавливает сумму ущерба. Нарушитель сказал, что готов все компенсировать.