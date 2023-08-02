Происшествия 02 августа 2023, 11:07 Полиция задержала участников поножовщины в Чехове, где погибли два человека ГУ МВД: полиция нашла виновных в драке в Чехове РИА «Новости»

Читать 360tv в

Правоохранители нашли виновных в драке с поножовщиной возле одного из жилых домов в Чехове. Сотрудники уголовного розыска задержали четверых участников конфликта. Об этом сообщили в Telegram-канале ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из ОМВД России по г. о. Чехов и МУ МВД России „Мытищинское“ в результате оперативно-разыскных мероприятий на территории г. о. Мытищи задержаны четверо участников конфликта», — уточнили в пресс-службе.

Реклама

В ближайшее время правоохранители доставят виновных в следственные органы.

Массовая драка произошла 31 июля на Земской улице в Чехове. Полиция выехала на место происшествия. В результате конфликта двое мужчин получили ножевые ранения и скончались на месте. По предварительной информации, ими оказались граждане одной из республик Средней Азии в возрасте от 24 до 30 лет.

Уголовное дело об убийстве уже завели, заявили в пресс-службе регионального ГСУ СК. Следователи продолжили устанавливать мотивы произошедшего.

Ранее в Зеленограде, в одной из квартир жилого дома, нашли тело мужчины со множественными ножевыми ранениями.