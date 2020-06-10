Полиция задержала убийцу адвоката спустя 24 года

Инцидент произошел 22 июня 1996 года. Труп юриста Городской коллегии адвокатов с перерезанным горлом обнаружили на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. Найти убийцу тогда не удалось.

Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого лишь сейчас, спустя 24 года. Его нашли благодаря проверке отпечатков пальцев. Предполагаемый злоумышленник находился в Архангельске.