10 июня 2020, 11:44
Полиция задержала убийцу адвоката спустя 24 года
Полицейские из Санкт-Петербурга смогли вычислить и задержать предполагаемого убийцу адвоката спустя 24 года после преступления. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Инцидент произошел 22 июня 1996 года. Труп юриста Городской коллегии адвокатов с перерезанным горлом обнаружили на проспекте Художников в Санкт-Петербурге. Найти убийцу тогда не удалось.
Сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого лишь сейчас, спустя 24 года. Его нашли благодаря проверке отпечатков пальцев. Предполагаемый злоумышленник находился в Архангельске.