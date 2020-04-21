    21 апреля 2020, 14:58

    Полиция задержала тушителя Вечного огня в Подольске. Местные чуть не устроили самосуд

    Иван Степанов, Эля Данилюк

    В Подольске задержали 19-летнего парня из Луганска, который потушил Вечный огонь и заснул у памятника. В соцсетях появилось видео, на котором жители сами решили разобраться с молодым человеком, не дожидаясь полиции.

    В комментариях люди разделились на два лагеря — одни уверены, что надо было дождаться полицейских, другие поддержали авторов видео.

    Инцидент произошел на площади Славы в Подольске. Первыми отсутствие пламени заметили проезжавшие мимо водители. Они подъехали поближе к памятнику и увидели там спящего парня. Оказалось, что он выпивал с друзьями, потушил огонь и заснул. Мужчины решили устроить ему допрос, зачем он это сделал, но тот не нашелся, что и ответить.

    Позже молодого человека задержала полиция. «В отношении злоумышленника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации „Вандализм“», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Теперь парню грозит тюремный срок до трех лет.