Полиция задержала тушителя Вечного огня в Подольске. Местные чуть не устроили самосуд

В комментариях люди разделились на два лагеря — одни уверены, что надо было дождаться полицейских, другие поддержали авторов видео.

Инцидент произошел на площади Славы в Подольске. Первыми отсутствие пламени заметили проезжавшие мимо водители. Они подъехали поближе к памятнику и увидели там спящего парня. Оказалось, что он выпивал с друзьями, потушил огонь и заснул. Мужчины решили устроить ему допрос, зачем он это сделал, но тот не нашелся, что и ответить.

Позже молодого человека задержала полиция. «В отношении злоумышленника дознавателем отдела дознания УМВД возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 Уголовного кодекса Российской Федерации „Вандализм“», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова. Теперь парню грозит тюремный срок до трех лет.