Полиция задержала трех участников дебоша в саратовской больнице

Трех человек задержали и доставили в отделение полиции в Саратове после погрома в городской клинической больнице № 1. Они требовали выдать тело погибшего родственника.

«Вчера поступило сообщение из больницы. Сотрудники полиции прибыли на место, задержали трех человек и доставили их в отделение для установки личности и проведения проверки. Материал зарегистрирован, ожидается процессуальное решение, которое будет принято в установленный законом срок», — рассказали «360» представители пресс-службы ГУВД по Саратовской области.

Ранее видео с погромами в больнице Саратова опубликовали в соцсетях жители города. Группа людей нападает на врачей, громит медицинское учреждение. Сообщается, что они дежурили возле больницы с утра четверга, а когда узнали о смерти своего родственника, начали вести себя неадекватно. Главный врач городской больницы № 1 Евгений Ковалев рассказал, что в здание ворвалось несколько десятков человек, которые сломали замок и требовали выдать им тело умершего. Угомонить толпу смогла лишь приехавшая вовремя полиция.