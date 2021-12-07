Полиция задержала тиктокеров, подозреваемых в поджоге дома и дачи учителя

Сотрудники оперативных служб задержали двух подростков под Красноярском. Их подозревают в поджоге бани и сарая в поселке Памяти 13 Борцов, написало РИА «Новости».

В пресс-службе МЧС сообщили, что полицейские установили причастность 15-летних школьников к этому инциденту. Выяснилось, что один мальчик проживает в поселке, а другой приехал из города.

Следствие предполагает, что из хулиганских намерений подростки облили чужие здания горючим и подожгли. Теперь сумма ущерба для их хозяина составила 100 тысяч рублей. После школьники также попробовали поджечь и дачный дом с того же участка, но не успели осуществить своих намерений, потому что на участок подоспели пожарные.

Издание «Новости Красноярска» писало, что подростки устроили поджог имущества учителя физики, чтобы выложить видеоролик в социальную сеть TikTok. Сами школьники этого не признают.

Уголовные дела против хулиганов возбудили по второй части статьи 167 «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Наказание по ней возможно вплоть до пяти лет лишения свободы.