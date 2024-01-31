Происшествия 31 января 2024, 23:12 Полиция задержала таксиста-онаниста в Ленобласти Таксист мастурбировал на глазах пассажирки с ребенком в Петербурге РИА «Новости»

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Полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в занятии онанизмом при пассажирке с малолетним ребенком в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили в Telegram-канале «Петербургская полиция».

Сотрудники ППС полиции Всеволожского района Ленинградской области задержали злоумышленника сегодня днем, а сама неприятная ситуация произошла 28 декабря.

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«Им оказался 51-летний житель Фрунзенского района, подрабатывающий таксистом», — уточнило ведомство.

По информации ведомства, ранее жительница поселка Бугры сообщила о противоправных действиях водителя автомобиля такси марки Kaiyi, которого она вызвала через мобильное приложение.

Мужчина, невзирая на присутствие пятилетнего ребенка, занимался самоудовлетворением в салоне машины. Женщина в это время сидела рядом с водителем, а ее сын — в детском кресле на заднем сидении.

По словам пассажирки, она была в шоке, когда водитель начал при ней мастурбировать и задавать ей пошлые вопросы. Она достала телефон, чтобы снять его на видео, но мужчина сразу выбил аппарат у нее из рук.

Таксиста передали следственным органам, идет расследование, а также решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее сотрудники полиции в Москве задержали 27-летнего водителя такси, напавшего на автомобиль, в котором сидела женщина с ОВЗ. Против него возбудили уголовное дело о хулиганстве.