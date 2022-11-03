Полиция задержала стрелка с охолощенным автоматом в Ленинградской боласти | 360°

Происшествия 03 ноября 2022, 16:19 Полиция задержала стрелка с охолощенным автоматом в Ленинградской боласти

Читать 360tv в

В среду, 2 ноября, в Кировском районе Ленинградской области полиция задержала 58-летнего местного жителя, который стрелял из автомата. Об этом написал «Петроград».

Инцидент произошел в Кировске у дома № 5 на улице Горького. Мужчина в присутствии водителя такси достал предмет, похожий на автомат АКСУ, и произвел выстрел в воздух. О случившимся полиции рассказал таксист, который описал внешний вид хулигана.

Реклама

В настоящий момент стрелок находится в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Реклама