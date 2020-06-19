19 июня 2020, 10:21
Полиция задержала шутника, поменявшего 700 тысяч рублей на фальшивые купюры
В Василеостровском районе Санкт-Петербурга сотрудники полиции задержали шутника. Он подменил 700 тысяч рублей пенсионерки на купюры из «Банка приколов». Об этом сообщил сайт «Невские новости».
В полицию обратилась 84-летняя женщина, она заявила, что в январе нынешнего года все ее сбережения пропали из бельевого шкафа, где она их хранила. У пенсионерки было 7,7 тысячи долларов, 600 евро и 130 тысяч рублей. В общей сложности это около 714 тысяч рублей.
Подозреваемого задержали. Против него возбудили уголовное дело.