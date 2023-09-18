Происшествия 18 сентября 2023, 23:31 Полиция задержала шестерых участников массовой драки в Москве «Известия»: полиция задержала шестерых человек после массовой драки в Москве Freepik

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Полицейские задержали шестерых человек после массовой драки рядом с московским клубом. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на источник.

В материале сказано, что потасовка произошла на улице Академика Королева. Участников драки отправили на медицинское освидетельствование на состояние опьянения. По факту случившегося начали проверку.

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Ранее драка началась в электричке, следовавшей по маршруту Екатеринбург — Нижний Тагил. Там мужчина напал на одного из контролеров, который проверял оплату проезда. Агрессор ударил его по лицу, после чего охранники скрутили недовольного пассажира.

ЧП вызвало панику в электричке, где дна из женщин заявила, что в вагоне сидел ребенок. Мужчина прекратил конфликт после разговора с сотрудниками охраны.

Еще одна потасовка случилась в городе Баймака в Республике Башкортостан. Как стало известно «360», участники конфликта начали словесную перепалку, после которой перешли в рукопашный бой.