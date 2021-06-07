Полиция задержала ростовчанина за расстрел бездомных собак

В Ростове-на-Дону задержали мужчину, которого подозревают в жестоком обращении с животными. По словам очевидцев, он стрелял в бездомных собак из пневматического оружия.

Ростовчане написали заявление в отдел полиции по Октябрьскому району города, где сообщили о мужчине, который стреляет по бездомным собакам из пневматического оружия, сообщили в ведомстве.

«В оперативном порядке на место прибыли участковые уполномоченные полиции и задержали нарушителя правопорядка и доставили его в отдел для дальнейшего разбирательства», — сообщили в полиции.

Ранее во дворе на улице Андреева в Ростове-на-Дону мужчина устроил расстрел бездомных собак в районе ЖК «Суворовский». Он устроил расправу на глазах местных жителей, в том числе детей. Ростовчанин ранил трех псов, один из них скончался по пути в ветклинику. По словам очевидцев, ростовчанин направлял оружие и в сторону жильцов.

Местные жители неоднократно жаловались на агрессивных собак, но власти ничего не делали.