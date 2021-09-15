Полиция задержала работника кафе и его сообщницу, избивших и ограбивших клиента

Полиция задержала мужчину и 18-летнюю девушку, которые, предположительно, напали на посетителя кафе в Москве. Об этом сообщил сайт «Мир 24».

Пострадавший, приехав в столицу из другого города, познакомился с девушкой в интернете. Знакомая привела его в ресторан на Лубянке. После ужина мужчине принесли счет на 27 тысяч рублей. Увидев сумму, он отказался платить.

Из-за этого возник конфликт с работником кафе, который достал нож, несколько раз ударил посетителя кулаком по лицу и отобрал у него телефон. Девушка же в это время похитила банковскую карту мужчины. Позднее он обнаружил, что с нее списано 95 тысяч рублей.

Подозреваемых задержали. Девушка в полиции рассказала, что знакомилась с мужчинами и приводила их в этот ресторан, где заказывала специально самые дорогие блюда. Обычно мужчины оплачивали счет, а от сотрудника кафе девушка получала бонусы.

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Разбой», написало Утро.ру.