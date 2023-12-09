Происшествия 09 декабря 2023, 14:00 Полиция задержала пришедшую в банк с ножом россиянку МВД: мошенники заставили жительницу Омска пойти в банк с ножом за деньгами РИА «Новости»

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Охранники отделения Сбербанка в Омске передали сотрудникам полицию ворвавшуюся в помещение женщину с ножом, которая требовала передать ей деньги. В ходе допроса задержанная призналась, что действовала по инструкции телефонных мошенников. Об этом со ссылкой на областной главк МВД сообщило РИА «Новости».

В ведомстве сообщили, что сообщение о женщине с ножом поступило из отделения Сбербанка на улице Жукова. Когда правоохранители прибыли на место, посетительницу с холодным оружием удерживал охранник.

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Женщину доставили в отдел. В ходе беседы со следователем она рассказала, что ей позвонили неизвестные и заставили перевести все деньги, которые у нее были. После этого с ней связались еще раз и потребовали новую сумму. Когда женщина сказала, что больше сбережений нет, ей сказали идти в банк с ножом, где ее задержали.

В пресс-службе областного главка МВД подчеркнули, что в результате происшествия никто не пострадал. Полицейские начали выяснять все обстоятельства случившегося.

В минувший понедельник, 4 декабря, стало известно, что жертвой телефонных мошенников стала скрипачка из оркестра Спивакова Светлана Степченко, которая потеряла 595 тысяч рублей из-за общения с телефонными злоумышленниками.

Выяснилось, что с женщиной связался неизвестный, заявивший, что с ее счета пытались снять деньги. Он подчеркнул, что в ближайшее время ей позвонят сотрудники Центробанка и расскажут о дальнейших шагах.

В последующем разговоре скрипачке заявили, что на ее имя оформили кредит в 600 тысяч рублей. Чтобы сохранить средства, нужно снять деньги и внести их на новый счет. Женщина так и поступила и потеряла сбережения.