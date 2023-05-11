Происшествия 11 мая 2023, 16:15 Полиция задержала предполагаемых участников погрома в кафе на востоке Москвы МВД России сообщило о задержании вероятных участников погрома кафе на востоке Москвы РИА «Новости»

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Полиции удалось задержать предполагаемых участников погрома кафе на Вешняковской улице в Москве. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

Подозреваемых задержали по горячим следам. Они находились на прилегающей к кафе территории, отметили в ведомстве. Кроме того, полиции удалось установить транспортные средства, на которых передвигались другие вероятные участники погрома.

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«Их задержали в Троицком и Новомосковском административных округах столицы, а также в городском округе Подольск. Всех доставили в ОМВД России по району Вешняки. Биты и ножи изъяли», — уточнили в МВД.

Прошлой ночью группа лиц напала на посетителей и персонал кафе на востоке Москвы. Участники скрывали лица под масками. Во время погрома они повредили мебель и другие имущество заведения. Сейчас следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего и роль каждого из них.

Весной подобное ЧП произошло и в Новосибирске. Там разъяренная горожанка из-за ревности разгромила витрину с алкоголем в местном магазине.