Полиция задержала подозреваемых в ограблении женщины на 2,7 миллиона в Краснодарском крае

Полиция Краснодарского края задержала двоих мужчин, которых считают причастными к ограблению женщины на выходе из банка на 2,7 миллиона рублей. Об этом сообщил «Царьград» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по региону.

Женщина выходила из банка, неся сумку с деньгами. Ее подкараулил вооруженный ножом и электрошокером мужчина. Женщина получила несколько ножевых ранений и ушибов. Полиция задержала двоих подозреваемых, при себе у них нашли миллион рублей.