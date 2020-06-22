22 июня 2020, 18:54
Полиция задержала подозреваемых в избиении беременной уличной певицы в Петербурге
В Санкт-Петербурге полиция задержала подростков, напавших на уличных музыкантов у станции метро «Рыбацкое». Выяснилось, что девушка находится на раннем сроке беременности. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемых подростков на следующий день. Во время массовой драки они сломали беременной девушке нос. Причиной конфликта стал неподходящий жанр песни.