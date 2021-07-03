Полиция задержала подозреваемых в избиении активиста под Тамбовом. Он хотел обратиться к Путину

В Тамбовской области полицейские задержали троих подозреваемых в нападении на активиста Романа Герасимова, который протестовал против строительства мусорного полигона. Об этом написала газета «Известия».

Тамбовский активист подвергся нападению утром 30 июня. Трое неизвестных атаковали мужчину возле ворот его дома в селе Березовка. По рассказу подруги активиста, злоумышленники выскочили из кустов, вытащили Герасимова из машины, нанесли ему несколько ножевых ранений и избили. Активист в тот день собирался вместе с местными жителями обратиться по прямой линии к президенту России Владимиру Путину, попросив его, чтобы он не допустил строительства мусорного полигона в Сосновском районе.

Герасимов вскоре после нападения записал видеообращение из машины скорой помощи. Он призвал продолжать борьбу с мусорным полигоном. Медики сообщали, что состояние активиста стабильное, угрозы для его жизни нет.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию с нападением на активиста абсолютно неприемлемой. Он заявил, что в Кремле обратятся в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с этой ситуацией.