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    03 июля 2021, 12:58

    Полиция задержала подозреваемых в избиении активиста под Тамбовом. Он хотел обратиться к Путину

    Александр Блинов

    В Тамбовской области полицейские задержали троих подозреваемых в нападении на активиста Романа Герасимова, который протестовал против строительства мусорного полигона. Об этом написала газета «Известия».

    Полиция задержала подозреваемых в избиении активиста под Тамбовом. Он хотел обратиться к Путину

    Тамбовский активист подвергся нападению утром 30 июня. Трое неизвестных атаковали мужчину возле ворот его дома в селе Березовка. По рассказу подруги активиста, злоумышленники выскочили из кустов, вытащили Герасимова из машины, нанесли ему несколько ножевых ранений и избили. Активист в тот день собирался вместе с местными жителями обратиться по прямой линии к президенту России Владимиру Путину, попросив его, чтобы он не допустил строительства мусорного полигона в Сосновском районе.

    Герасимов вскоре после нападения записал видеообращение из машины скорой помощи. Он призвал продолжать борьбу с мусорным полигоном. Медики сообщали, что состояние активиста стабильное, угрозы для его жизни нет.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее назвал ситуацию с нападением на активиста абсолютно неприемлемой. Он заявил, что в Кремле обратятся в правоохранительные органы, чтобы они разобрались с этой ситуацией.