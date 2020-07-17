Полиция задержала подозреваемого в жестоком убийстве жительницы Твери

Полиция задержала 25-летнего молодого человека, который подозревается в жестоком убийстве жительницы Твери.

После сообщений о пропаже девушки следователи выехали по месту ее последнего пребывания. 16 июля в нескольких километрах от села Татево Оленинского района Тверской области они обнаружили тело пропавшей с признаками насильственной смерти. Было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство», пишет DailyStorm.

«На первоначальном этапе следствия и проводимых оперативно-разыскных мероприятий был установлен 25-летний житель поселка Оленино, с которым находилась девушка, и именно он последним ее видел, — рассказали в пресс-службе СК РФ по региону.

Мужчина заявлял о своей непричастности к исчезновению знакомой. Следователи установили, что он вместе с потерпевшей на своей машине выезжал за пределы поселка Оленино. Позже молодой человек сознался, что вместе с девушкой поехал в лес, где между ними произошел конфликт. Он принялся избивать знакомую, используя отвертку.

После этого, по версии следствия, злоумышленник задушил девушку. С целью сокрытия следов преступления он раздел потерпевшую, раскидал ее одежду по лесу и спрятал тело на территории массива.

Причина смерти жительницы Твери будет установлена после проведения экспертиз. В суд направили ходатайство об избрании в отношении мужчины меры пресечения в виде заключения под стражу.