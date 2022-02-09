Полиция задержала подозреваемого в убийстве в петербургском кафе

Полиция Петербурга задержала подозреваемого в убийстве мужчины в кафе на улице Седова в Невском районе. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Убийство произошло 3 февраля. По версии следствия, двое мужчин играли в нарды в кафе. Из-за возникшего конфликта один из них ударил оппонента ножом в грудь. Пострадавшего доставили в больницу, где он вскоре скончался. Подозреваемого объявили в розыск и задержали 8 февраля. Это мужчина 45 лет.