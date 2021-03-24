Полиция задержала подозреваемого в смертельном ДТП на севере Москвы

В Москве полицейские задержали предполагаемого виновника ДТП на севере столицы, в результате которого погибли две женщины. Об этом со ссылкой на пресс-службу МВД России сообщило РИА «Новости».

«Сотрудники МВД задержали предполагаемого виновника смертельного ДТП», — сообщила официальный представитель Министерства внутренних дел РФ Ирина Волк.

ДТП произошло во вторник на пересечении Конаковского проезда и Пулковской улицы. Водитель Mercedes столкнулся с припаркованной машиной и выехал на тротуар, где сбил двух женщин. Они были госпитализированы, но врачам не удалось их спасти — обе женщины скончались от полученных травм тем же вечером.

Ранее СМИ сообщили, что предполагаемый виновник ДТП сбил 72-летнюю женщину, которая работала методистом в Московском государственном техническом университете гражданской авиации (МГТИ ГА). Сообщалось, что за день до аварии водителя Mercedes отчислили из этого же вуза за неуспеваемость. В связи с этим возникли предположения, что ДТП могло быть спланировано, однако не исключено, что это оказалось роковой случайностью.