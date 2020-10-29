Полиция задержала подозреваемого в поджоге квартиры с женой и детьми

Полиция Тамбовской области задержала мужчину, подозреваемого в поджоге квартиры с женой и тремя детьми, сообщили в пресс-службе регионального управления СК РФ.

По словам следователей, в ночь с 28 на 29 октября в городе Котовск местный житель в состоянии алкогольного опьянения поджег свое жилье в двухквартирном жилом доме. В результате возгорания находившиеся внутри квартиры члены его семьи, в числе которых 30-летняя супруга и дети в возрасте 10,12 и 7 лет, получили ожоги различной степени тяжести, пишет «Взгляд».

Пострадавших доставили в медицинские учреждения города. Подозреваемый скрылся с места происшествия. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Покушение на убийство».