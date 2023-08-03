Происшествия 03 августа 2023, 22:21 Полиция задержала подозреваемого в подрыве машины рядом с Москва-Сити МВД: полицейские задержали подозреваемого в подрыве машины рядом с Москва-Сити Telegram-канал прокуратуры Москвы

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Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в подрыве автомобиля в Москва-Сити. У задержанного изъяли пневматический пистолет, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МВД.

«Московскими полицейскими задержан мужчина, совершивший противоправные действия в 1-м Красногвардейском проезде», — сказал представитель пресс-службы.

На установление местонахождения подозреваемого мужчины полицейским потребовалось менее двух часов. Сейчас правоохранители доставляют задержанного в территориальное подразделение органов внутренних дел для разбирательства.

Telegram-канал прокуратуры Москвы

«У него изъят пневматический пистолет. Мотивы действия правонарушителя устанавливаются», — заключили в пресс-службе МВД.

Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры в Telegram-канале.

«По предварительным данным, злоумышленник бросил в салон припаркованного автомобиля предмет, в результате хлопка повреждено транспортное средство», — указали в прокуратуре.

Водитель машины не пострадал.

Источник «360» ранее сообщал, что в районе Москва-Сити мужчина кинул в автомобиль, как предполагалось, учебную гранату. Взрыв произошел у второго строения дома № 21 по 1-му Красногвардейскому проезду. У машины выбило стекла.