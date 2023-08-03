03 августа 2023, 22:21
Полиция задержала подозреваемого в подрыве машины рядом с Москва-Сити
МВД: полицейские задержали подозреваемого в подрыве машины рядом с Москва-Сити
Сотрудники полиции задержали мужчину по подозрению в подрыве автомобиля в Москва-Сити. У задержанного изъяли пневматический пистолет, сообщили «360» в пресс-службе столичного главка МВД.
«Московскими полицейскими задержан мужчина, совершивший противоправные действия в 1-м Красногвардейском проезде», — сказал представитель пресс-службы.
На установление местонахождения подозреваемого мужчины полицейским потребовалось менее двух часов. Сейчас правоохранители доставляют задержанного в территориальное подразделение органов внутренних дел для разбирательства.
«У него изъят пневматический пистолет. Мотивы действия правонарушителя устанавливаются», — заключили в пресс-службе МВД.
Пресненская межрайонная прокуратура поставила на контроль установление всех обстоятельств произошедшего, уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры в Telegram-канале.
«По предварительным данным, злоумышленник бросил в салон припаркованного автомобиля предмет, в результате хлопка повреждено транспортное средство», — указали в прокуратуре.
Водитель машины не пострадал.
Источник «360» ранее сообщал, что в районе Москва-Сити мужчина кинул в автомобиль, как предполагалось, учебную гранату. Взрыв произошел у второго строения дома № 21 по 1-му Красногвардейскому проезду. У машины выбило стекла.
Прокуратура РФ
Машины
Москва 2023
Реклама
Реклама