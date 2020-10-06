Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на сожительницу

В понедельник, 5 октября, полицейские получили сообщение о ножевом ранении в квартире дома на Серебристом бульваре. Представители правопорядка прибыли на место и оперативно задержали 25-летнего мужчину. На миграционном учете гражданин Узбекистана не состоит. В момент задержания он был в нетрезвом состоянии.

По предварительным данным, в 22:15 житель Петербурга во время ссоры на почве ревности ударил ножом свою 38-летнюю возлюбленную. После этого он покинул место происшествия. Из квартиры, в которой живет пара, был изъят кухонный нож со следами вещества бурого цвета. Также специалисты сняли отпечатки пальцев.

Пострадавшую госпитализировали в Елизаветинскую больницу. Медики подтвердили, что женщина поступила с колото-резаной раной передней стенки живота в тяжелом состоянии. В отношении задержанного завели протокол о мелком хулиганстве. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.