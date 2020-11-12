Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на друга

Сообщение о тяжелом состоянии пострадавшего поступило от самого подозреваемого. Прибывшая на место следственная группа обнаружила молодого человека с колото-резаной раной в области грудной клетки. 29-летнего петербуржца увезли в больницу в тяжелом состоянии.

Его приятеля задержали. В отношении мужчины составлен административный протокол.