12 ноября 2020, 17:40
Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на друга
Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в нападении с ножом на своего друга, пишет ИА Nation News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Сообщение о тяжелом состоянии пострадавшего поступило от самого подозреваемого. Прибывшая на место следственная группа обнаружила молодого человека с колото-резаной раной в области грудной клетки. 29-летнего петербуржца увезли в больницу в тяжелом состоянии.
Его приятеля задержали. В отношении мужчины составлен административный протокол.