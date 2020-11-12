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    12 ноября 2020, 17:40

    Полиция задержала подозреваемого в нападении с ножом на друга

    Полина Петрова

    Полицейские Санкт-Петербурга задержали подозреваемого в нападении с ножом на своего друга, пишет ИА Nation News со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    Сообщение о тяжелом состоянии пострадавшего поступило от самого подозреваемого. Прибывшая на место следственная группа обнаружила молодого человека с колото-резаной раной в области грудной клетки. 29-летнего петербуржца увезли в больницу в тяжелом состоянии.

    Его приятеля задержали. В отношении мужчины составлен административный протокол.