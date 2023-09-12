Происшествия 12 сентября 2023, 17:31 Полиция задержала подозреваемого в краже почти двух миллионов рублей у пенсионерок в Москве МВД задержало подозреваемого в краже свыше 1,8 млн рублей у пенсионерок в Москве Пресс-служба МВД РФ

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Сотрудники уголовного розыска по району Орехово-Борисово Северное в Москве задержали на территории области подозреваемого в мошенничестве. Его обвинили в хищении у двух пенсионерок более 1,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным правоохранительных органов, на телефон 69-летней жительницы столичного района позвонила неизвестная. Она представилась ее родственницей и заявила, что попала в ДТП.

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После этого женщине перезвонил мужчина и под видом сотрудника полиции попросил передать деньги, для того чтобы якобы замять дело.

Потерпевшая отдала курьеру 800 тысяч рублей. Потом она поняла, что ее обманули, и заявила в отделение полиции.

Аналогичный сценарий мошенники провернули с еще одной женщиной. Жертвой аферы стала 82-летняя пенсионерка. Она отдала незнакомцу более одного миллиона рублей.

Курьера задержали. Он рассказал, что откликнулся на объявление о работе в интернете. Он забирал деньги, переводил их работодателям и снимал только свой процент. При обыске у него обнаружили 3100 долларов США.

«Возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частями 3 и 4 статьи 159 Уголовного кодекса Российской Федерации. Фигуранту избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий», — уточнили в ведомстве.

Расследование продолжается.

Ранее подозреваемых в выводе 45 миллионов рублей за рубеж задержали в Москве.