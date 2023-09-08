Происшествия 08 сентября 2023, 12:33 Полиция задержала подозреваемого в грабежах в центре Москвы Полицейские задержали мужчину в центре Москвы по подозрению в двух грабежах Фото: freepik.com

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Сотрудники полиции задержали 45-летнего мужчину по подозрению в грабежах. Предположительно, он отобрал у двух молодых людей гаджеты более чем на 270 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе ГУ МВД Москвы.

По данным ведомства, подозреваемый на Комсомольской площади приметил 20-летнего незнакомца с телефоном в руке. Злоумышленник подошел к нему, завел разговор, а после ударом ноги по лицу повалил его на землю.

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Продолжая избивать потерпевшего, мужчина выхватил у него мобильник и скрылся. Еще один смартфон подозреваемый отобрал у другого 20-летнего жителя Московской области.

На допросе задержанный признался, что успел продать украденные гаджеты, а деньги потратить. Потерпевшие оценили общий материальный ущерб более чем в 270 тысяч рублей. Следователи возбудили уголовное дело о грабеже. Подозреваемый задержан.

Ранее подозреваемого в ограблении квартиры артистки Рутберг задержали в Москве. По предварительным данным, ущерб от кражи составил почти 2,5 миллиона рублей.