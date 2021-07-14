Полиция задержала пьяного мужчину, который выкрикивал угрозы на железнодорожной станции под Тверью

В Тверской области задержали выпившего мужчину, который выкрикивал угрозы на железнодорожной станции. В экстренных службах уточнили «РИА Новости», что опасных предметов у него при себе не было.

Мужчина был задержан на станции Редкино под Тверью. Он вел себя неадекватно и угрожал присутствовавшим. В Telegram-канале Mash появилось видео, на котором мужчина в явно возбужденном состоянии кричит о том, что он понял: был неправ. При этом нарушитель спокойствия разражается нецензурной бранью.

Ранее появились сообщения, что скоростные поезда «Сапсан», которые курсируют между Москвой и Санкт-Петербургом, задерживаются из-за внезапно вышедшего на пути человека. Скорее всего, речь идет о тверском нарушителе, но пока эта информация официально не подтверждена.

14 июля в Москве задержали известного адвоката Тимура Маршани, его отправили под домашний арест по делу о мошенничестве в особо крупном размере. Маршани известен работой по громким делам. Кроме того, он часто появлялся на телевидении в качестве эксперта.