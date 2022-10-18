Полиция задержала пьяного дебошира в аэропорту Екатеринбурга | 360°

Происшествия 18 октября 2022, 19:49 Полиция задержала пьяного дебошира в аэропорту Екатеринбурга

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Пьяный мужчина ругался матом и курил в самолете «Екатеринбург — Санкт-Петербург». Его задержали в аэропорту Кольцово, сообщило агентство Ura.ru со ссылкой на ЛО МВД России.

По данным сайта «Дни.ру», самолет должен был взлетать, но из-за буйного пассажира пришлось вызывать наряд полиции.

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Мужчину сняли с рейса. На него завели два протокола: за курение в общественных местах и мелкое хулиганство.

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