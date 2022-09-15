Полиция задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве жены в Новой Москве | 360°

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Полиция задержала пенсионера, подозреваемого в убийстве жены в Новой Москве

МВД сообщило о задержании пенсионера, подозреваемого в убийстве жены в Новой Москве

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Полиция задержала пенсионера, который подозревается в убийстве собственной жены на прогулке с собакой. Об этом сообщили в Telegram-канале112.

Следствие предположило, что преступление спланировали заранее. Ранее сотрудники правоохранительных органов рассказали, что недалеко от деревни Троица в Новой Москве незнакомый застрелил женщину на прогулке с собакой за то, что животное якобы находилось на улице без намордника. Эту информацию предоставил муж убитой.

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«Сейчас пенсионер МВД и второй фигурант находятся на допросе в СК. В ближайшее время им изберут меру пресечения», — прокомментировали в пресс-службе МВД.

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Ранее сообщалось, что мужчина прошел полиграф. После тщательной проверки его отпустили без наличия доказательств. В ходе следствия установили, что преступление совершили короткоствольным огнестрельным нарезным оружием.

Основной версией преступления СК посчитал желание завладеть имуществом убитой женщины.

Убийства

МВД РФ

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