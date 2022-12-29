Эксклюзив 29 декабря 2022, 13:31 Полиция задержала парня, стрелявшего из окна дома в Ленинском округе МВД сообщило о задержании парня, стрелявшего из окна в ЖК «Бутово» Ленинского округа

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Полицейские задержали человека, стрелявшего из окна квартиры на улице Южной в Ленинском городском округе. Им оказался 25-летний молодой человек. Его пистолет оказался страйкбольным, сообщила «360» пресс-служба главного управления МВД по Московской области.

О происшествии правоохранителям сообщил местный житель. Полиция немедленно приехала на место. Стрелка поймали и доставили в отдел. Никто не пострадал.

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Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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Информация о том, что кто-то стреляет из окна дома, появилась в чате ЖК «Бутово». В результате оказалось повреждено стекло по крайней мере одного автобуса, находившегося рядом. Пассажиры признались, что боятся выходить из транспорта. Жители предположили, что у неизвестного пневматический пистолет. Позже очевидец рассказал «360», что на месте работают сотрудники полиции и жилой дом уже оцепили.