Полиция задержала организаторов студенческого собрания в Боливии, где погибли семь человек

Полиция Боливии задержала трех организаторов студенческого собрания, которое закончилось трагедией. Студентов обязали прийти на встречу наставники.

Профессор университета Эль-Альто Хулио Альварадо рассказал РИА «Новости», что явка на собрание, которое проходило в не предназначенной для этого месте, для учащихся была обязательной. Он считает, что за происшедшее ответственность лежит на наставниках ребят.

По его словам, наставники в университетах Боливии имеют широкие полномочия, например, они могут влиять на назначении стипендии.

Утром 3 марта студенты столпились на площадке пятого этажа университета Эль-Альто. Между учащимися произошла драка, которая привела к давке. В результате перила не выдержали напора и упали. Несколько человек сорвались с высоты 16,7 метра. В результате погибли семь студентов.