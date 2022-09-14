Полиция задержала подозреваемого в убийстве прораба на стройке в Сочи | 360°

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Полиция задержала подозреваемого в убийстве прораба на стройке в Сочи

Источник «360»: задержан подозреваемый в убийстве прораба на стройке в Сочи

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Правоохранители задержали мужчину, которого подозревают в убийстве прораба в Сочи. В распоряжении «360» оказался снимок, на котором мужчина в наручниках лежит на земле.

Как сообщил источник «360», при задержании у мужчины был при себе пистолет. У погибшего прораба, как отмечается, было пулевое ранение.

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В Пензенской области суд вынесет решение по поводу хулиганства местного жителя, который угрожал ножом сотруднику правоохранительных органов. Все произошло в июле. Участковый приехал на вызов женщины, которая рассказала, что сын избивает ее. После оформления протокола, правоохранитель решил забрать дебошира в отделение. Тогда тот схватил нож и начал угрожать сотруднику органов при исполнении.

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Полиция

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