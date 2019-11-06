Полиция задержала одного из беглецов психушки в Чите

Читинские правоохранители задержали одного из сбежавших недееспособных пациентов краевой психиатрической больницы. Два особо опасных пациента покинули психбольницу в ночь на среду, 6 ноября.

«Один из покинувших специализированное медицинское учреждение задержан сотрудниками патрульно-постовой службы. Розыск второго продолжается», — сообщили правоохранители. Сообщение МВД процитировало РИА «Новости».

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По словам знакомого с ситуацией источника, один из сбежавших был осужден за совершение кражи, второй — за убийство. Их ранее признали недееспособными.

В Минздраве Забайкальского края тем временем подтвердили, что в ночь на 6 ноября два пациента сбежали из клиники. В больнице сейчас работают сотрудники правоохранительных органов. Личный состав полиции подняли по тревоге, правоохранители ищут опасных беглецов. Когда их отыщут, их вернут в клинику. Судя по ориентировке, сбежали из больницы 27-летний Федор Ланин и 23-летний Иван Мирсанов.