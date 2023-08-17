Происшествия 17 августа 2023, 10:55 Полиция задержала мужчину, вырвавшего смартфон из рук пассажира на станции метро в Москве Московские полицейские пресекли воровство телефона на станции метро «Ленинский проспект» РИА «Новости»

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В столичном метрополитене на станции «Ленинский проспект» злоумышленник вырвал из рук одного из пассажиров мобильный телефон и попытался скрыться. Полиция задержала мужчину по горячим следам, сообщили в пресс-службе МВД России.

По данным ведомства, кража произошла в одном из вагонов поезда метро на станции «Лермонтовский проспект». Он вырвал из рук пассажира телефон и убежал. Попытка самостоятельно поймать злоумышленника не увенчалась успехом, и потерпевший обратился в полицию.

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Сотрудники правоохранительных органов оперативно установили местонахождение злоумышленника и задержали его на западе Москвы. Телефон вернули потерпевшему.

«Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 161 Уголовного кодекса России. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — говорится в сообщении.

Ранее подобное происшествие произошло на станции метро «Нагатинская».