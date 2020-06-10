10 июня 2020, 11:58
Полиция задержала мужчину, угрожавшего охраннику ножом
В Петербурге полицейские задержали мужчину, который ножом и разбитым горлышком бутылки угрожал охраннику гаражей. Делал он это для того, чтобы угнать автомобиль. Об этом сообщил сайт «Невские новости».
51-летний безработный мужчина угрожал охраннику на Краснопутиловской улице. Он хотел угнать автомобиль Volvo. Чтобы охранник его послушал и отдал ключи от машины, злоумышленник использовал нож и разбитое горлышко бутылки. Потерпевший дал отпор и вызвал сотрудников правоохранительных органов.
Угонщик пытался сбежать, но у него не получилось. Полицейские его задержали. Возбуждено уголовное дело.