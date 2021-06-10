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    10 июня 2021, 13:40

    Полиция задержала мужчину, оставившего ложное сообщение о минировании вокзала в Междуреченске

    Полина Гребенщикова

    20 мая мужчина позвонил в службу «112» и сообщил о пакете со взрывчаткой, якобы оставленном на вокзале в Междуреченске. Вокзал эвакуировали, но вызов оказался ложным. Теперь звонившего задержали, рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на Сибирское управление на транспорте МВД.

    Полиция задержала мужчину, оставившего ложное сообщение о минировании вокзала в Междуреченске

    «Транспортные полицейские установили личность нарушителя. Ему 48 лет. Он уже неоднократно привлекался к административной ответственности. В день ложного минирования он пьяным пришел на вокзал и позвонил в полицию с недостоверной информацией», — рассказали в МВД.

    Сам мужчина объяснил свой поступок желанием проверить, как работают органы при сообщении о минировании.

    Теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.