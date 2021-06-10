Полиция задержала мужчину, оставившего ложное сообщение о минировании вокзала в Междуреченске

20 мая мужчина позвонил в службу «112» и сообщил о пакете со взрывчаткой, якобы оставленном на вокзале в Междуреченске. Вокзал эвакуировали, но вызов оказался ложным. Теперь звонившего задержали, рассказал «ФедералПресс» со ссылкой на Сибирское управление на транспорте МВД.

«Транспортные полицейские установили личность нарушителя. Ему 48 лет. Он уже неоднократно привлекался к административной ответственности. В день ложного минирования он пьяным пришел на вокзал и позвонил в полицию с недостоверной информацией», — рассказали в МВД.

Сам мужчина объяснил свой поступок желанием проверить, как работают органы при сообщении о минировании.

Теперь ему грозит до пяти лет тюремного заключения.