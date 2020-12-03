Полиция задержала мужчину, напавшего с ножом на продавца в Челябинске

Уточняется, что в среду, 2 декабря, житель Миасса пришел в местный магазин с ножом. В группе «Инцидент Миасс» в соцсети «ВКонтакте» очевидцы рассказали, что мужчину в этом супермаркете уже знают, информирует сайт URA.ru.

«Стою на кассе в „Пятерочке“, мне пробивают продукты. Забегает с виду нормальный парень лет 30, одет хорошо, с ножом. Он тыкал им банкомат, пытался ткнуть в продавца, потом отрезал фрукты и ел их», — уточнила местная жительница Оксана Ожегова.

По словам женщины, мужчина схватил ее неоплаченные покупки и убежал. О произошедшем сообщили полицейским. 30-летний нарушитель был задержан и помещен в СИЗО. Правоохранители подозревают, что он же проткнул ножом колеса у двух припаркованных рядом с магазином машин. По факту разбоя возбуждено уголовное дело.